Meteroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Kar yağışının etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre: Ülkemizin tamamı çok bulutlu olacak, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman ve Balıkesir'in kuzeyi yağış alacak. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Siirt'in yüksek yerlerinde şiddetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve sis olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski var.





DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hava sıcaklıkları, İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de 8 ila 10 derece düşecek, diğer bölgelerde ise çok değişmeyecek. Rüzgarlar genel olarak kuzeyden esecek, bazen orta kuvvette olacak, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan şiddetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) yapacak.





KUZEY EGE VE MARMARA'YA RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden şiddetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olacak. Bu yüzden, olabilecek kötü durumlara karşı uyanık ve hazırlıklı olunması gerekiyor.





BAKAN ÖZHASEKİ'DEN KAR UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımla kuvvetli kar yağışının beklendiğini açıkladı. Özhaseki açıklamasında vatandaşa hazırlıklı olun çağrısı yaptı. Açıklamada:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre; Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimi ve Siirt'in dağlık alanlarında şiddetli ve yoğun kar yağışı görülecek. Çığ riski, donma, buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli davranmalarını rica ediyorum" ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ UZMANI'NDAN KAR YAĞIŞI UYARISI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimi ve Siirt'te bugün pazartesi şiddetli ve yoğun kar yağışları görülecek. Çığ riski, donma, buzlanma ve ulaşım sorunlarına dikkat edilmeli. İstanbul, Kocaeli, Bursa, hafif yağmurlu ve sabahleyin karla karışık yağmurlu. Sıcaklık iç ve doğuda düşüyor. Marmara'da poyraz rüzgarı esiyor. İstanbul bugün öğleden önce hafif yağmur. Arada hafif karla karışık yağmurlu 7 C. İzmir 11, Antalya 20, Ankara 2, Trabzon yağmurlu, yüksekler karla karışık yağmurlu, yaylalar yoğun kar yağışlı 7 C. Yarın sisli bir hava bekliyoruz."