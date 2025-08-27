Metro İstanbul Yaz Okulu'nda Sertifika Töreni: 1400'ün Üzerinde Çocuğa Ulaşım

Metro İstanbul Yaz Okulu'nda Sertifika Töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Metro İstanbul Yaz Okulu mezuniyet töreninde öğrencilere sertifikaları verildi. Tören, İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende vurgulanan mesajlar

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan konuşmasında kendi evlatları için ne diliyorsa aynısını İstanbul'daki tüm çocuklar için de dilediğini söyledi. Anadolu'nun ücra bir köyünde dünyaya geldiğini anlatan Aslan, "Bana bugünlere gelme fırsatını veren cumhuriyetimizdir. Yolumu aydınlatan cumhuriyetimizin kimsesizlerin kimsesi olma ilkesidir. Cumhuriyetimiz fırsat eşitliğidir." ifadelerini kullandı.

Aslan, yöneticiler olarak en büyük görevlerinin tüm çocukların eşit koşullarda aynı sevgi ve ilgiyle büyüyüp gelişmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Programın eğitim ve keşfe dönüştüğüne dikkat çeken Aslan, "Metro İstanbul Yaz Okulumuzla son 4 yıldır yaz tatillerini çocuklarımız için bir öğrenme ve keşif mevsimine dönüştürüyoruz. Bu 4 yıl da tam 1400'ün üzerinde çocuk ve aileleriyle bir araya geldik." dedi.

Aslan, yaz okulunun İstanbul'un kıymetli çocuklarının zamanlarını öğrenerek, eğlenerek ve kaliteli geçirmelerini sağladığını, yüzlerce çocuğun bilim atölyelerinde deneyler yaptığını, spor için ter döktüğünü ve sanatla kendini ifade etmenin yollarını bulduğunu aktardı.

Aslan, çocukların Cumhuriyet'in en büyük mirası olduğuna vurgu yaparak, "Sizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, pilotları, metrobüs şoförleri, metro kullanıcıları, belediye başkanları, milletvekilleri ve cumhurbaşkanları olacaksınız. Gelecekte bu salondan bir cumhurbaşkanı çıkacak." diye konuştu.

Katılımcılar ve sertifika dağıtımı

Törene Metro İstanbul ve Şehir Hatları Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Soy, Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından yaz okuluna katılan öğrencilere sertifikaları törenle dağıtıldı.