DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
47,01 -0,08%
ALTIN
4.419,59 0%
BITCOIN
4.631.165,12 -0,33%

Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar Türkiye'yi Etkisi Altına Alacak

Sıcaklıklar, batı bölgeleri hariç mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:17
Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar Türkiye'yi Etkisi Altına Alacak

Sıcaklıklar, yurdun batı bölgeleri hariç mevsim normalleri üzerindeki seyrini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklıkların 30 ila 31, Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, gelecek günlerde etkili olacak hava durumuna dair önemli bilgiler verdi. Temmuz ayında birçok ilde sıcaklık rekorlarının kırıldığını vurgulayan Tekin, "Önümüzdeki günlerde ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesini tahmin ediyoruz." dedi.

Hafta boyunca dar alanda yağışların görüleceğini belirten Tekin, yarın akşam itibarıyla Trakya, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Trabzon, Rize, Artvin ile Ardahan çevreleri ve İskenderun Körfezi'nde yağışların etkili olacağını ifade etti.

Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ardahan, Kars, Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor. Tekin, "Cuma ve cumartesi günleri ülkemizin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar devam edecek." şeklinde konuştu.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Başkent Ankara'da yarın ve perşembe günü yağış beklenmediğini belirten Tekin, cuma günü kısa süreli sağanak geçişleri olabileceğini söyledi. Ankara'da hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü 33 ila 34 derece arasında olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İstanbul'da yarın akşam itibarıyla Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını aktaran Tekin, "Perşembe ve cuma günü İstanbul'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında seyredecek," dedi.

İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Tekin, "Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzeyli yönlerden esen rüzgarların kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde olabileceği uyarısını yapıyoruz. Fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Gün içinde İzmir'de hava sıcaklığı 35 ila 37 derece arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasında etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasında etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi
3
Viyana'da Yüzlerce Filistin Destekçisi, İsrail'in Soykırımına Protesto Düzenledi
4
Ercan, Sakarya'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
5
ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!
6
Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı
7
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!