Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar Türkiye'yi Etkisi Altına Alacak

Sıcaklıklar, yurdun batı bölgeleri hariç mevsim normalleri üzerindeki seyrini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklıkların 30 ila 31, Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, gelecek günlerde etkili olacak hava durumuna dair önemli bilgiler verdi. Temmuz ayında birçok ilde sıcaklık rekorlarının kırıldığını vurgulayan Tekin, "Önümüzdeki günlerde ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesini tahmin ediyoruz." dedi.

Hafta boyunca dar alanda yağışların görüleceğini belirten Tekin, yarın akşam itibarıyla Trakya, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Trabzon, Rize, Artvin ile Ardahan çevreleri ve İskenderun Körfezi'nde yağışların etkili olacağını ifade etti.

Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ardahan, Kars, Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor. Tekin, "Cuma ve cumartesi günleri ülkemizin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar devam edecek." şeklinde konuştu.

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Başkent Ankara'da yarın ve perşembe günü yağış beklenmediğini belirten Tekin, cuma günü kısa süreli sağanak geçişleri olabileceğini söyledi. Ankara'da hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü 33 ila 34 derece arasında olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İstanbul'da yarın akşam itibarıyla Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını aktaran Tekin, "Perşembe ve cuma günü İstanbul'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında seyredecek," dedi.

İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Tekin, "Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzeyli yönlerden esen rüzgarların kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde olabileceği uyarısını yapıyoruz. Fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Gün içinde İzmir'de hava sıcaklığı 35 ila 37 derece arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasında etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasında etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.