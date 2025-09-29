Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Yapay zeka ve dijital teknolojilerle entegre edilen meslek yüksekokulu programları, mezunlarına diplomalarını aldıkları gün iş fırsatları sunuyor. Türkiye'de genç işsizliğinin yükseldiği bir dönemde, bu tür uygulamalı ve sektör odaklı eğitim modelleri iş bulmayı kolaylaştırıyor.

MYO'lar İş Piyasasının İhtiyacına Nokta Atışı Çözümler Sunuyor

Özellikle teknolojiyle harmanlanmış programlar, sanayinin "aranan eleman" ihtiyacına doğrudan cevap veriyor. Bu yaklaşımla öğrencilere sadece bir diploma değil, aynı zamanda hızlı istihdam olanağı sağlanıyor. Bu alanda öne çıkan kurumlardan biri olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Avrupa Meslek Yüksekokulu, %97'ye varan istihdam oranıyla dikkat çekiyor.

Yasemin Akdemir, bu dinamik yapının önemine vurgu yaparak, "Temel misyonumuz, hızla değişen iş gücü piyasasına, teorik bilgilerini pratik becerilerle harmanlayabilen, yapay zeka ile uyumlu çalışabilen aranan elemanlar yetiştirmektir" açıklamasında bulundu.

Yüzde 97'lik İstihdamın Sırrı

Öğrencilerin bu programları tercih etmesinde en büyük etken, mezuniyet sonrası işsizlik endişesinin azalması. Yüzde 97 gibi yüksek bir istihdam oranına ulaşmanın tesadüf olmadığı vurgulanıyor. Başarı, üç ana faktöre bağlanıyor: güçlü akademik kadro, uygulamalı eğitim imkanları ve sektörle kurulan sağlam iş birlikleri. Bu unsurlar, mezunların iş gücü piyasasında hızlıca yer edinmesini sağlıyor.

Mezun Olmadan İş Bağlantıları Kuruluyor

Meslek yüksekokullarının sunduğu en büyük avantajlardan biri, öğrencilerin eğitimleri sürerken iş bağlantıları kurabilmesi. Düzenlenen kariyer festivalleri ve sektör buluşmaları sayesinde öğrenciler potansiyel işverenlerle mezun olmadan tanışma fırsatı yakalıyor.

Yasemin Akdemir konuya ilişkin, "Ulusal çapta çok ciddi ve kapsamlı firma protokollerimiz var. Ders planlarımızı bile bu firmalarla birlikte hazırlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, sektördeki güçlü firmalarla doğrudan iletişim kurarak staj ve iş imkanlarını erkenden güvence altına alıyor." dedi.

2 Yıllık MYO ile Hızlı Kariyer

Dört yıllık lisans programlarına kıyasla daha kısa sürede ve daha pratik bir eğitim sunan meslek yüksekokulları, iş hayatına hızlı giriş imkanı tanıyor. Özellikle "Tele Sağlık Teknikerliği", "Dijital Sağlık Sistemleri" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" gibi programlar geleceğin mesleklerine bugünden nitelikli eleman yetiştiriyor.