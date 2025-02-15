MHP'de Cengiz Aytmatov Enstitüsü Açıldı

MHP'de Cengiz Aytmatov Enstitüsü Açılışı Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına önemli katkılar sağlamak amacıyla kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü’nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni, MHP Genel Merkezi'nin Gün Sazak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende, Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan kısa bir belgesel gösterildi.

İlyas Topsakal'dan Açıklamalar

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, enstitünün kurulmasında emeği geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Topsakal, Aytmatov'un son dönem Türk dünyasını etkileyen eserlerinde Türk milletinin geçmişini ve kültürünü derinlemesine işlediğini vurguladı.

Topsakal, Aytmatov'un eserlerinde tarih, aşk, sanat, doğa, umut gibi temaların yanı sıra insan ve kainat ilişkisini ustalıkla işlediğini belirterek, "Çünkü Türk'ün tarihi doğudan batıya doğru akar. Bizim gidişlerimiz hep batıya, özlemimiz doğuya matuftur." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Aytmatov’un tarihi perspektifi ve Türk cumhuriyetlerinin geleceği üzerine gerçekleştirdiği yorumların önemini vurgulayan Topsakal, "Hayallerimiz gerçekleşti ve artık Türk cumhuriyetleri bağımsız oldu." dedi.

Topsakal, enstitünün amacının Aytmatov'un eserlerini temel alarak Türk boylarına geçmişini öğretme ve geleceğe hazırlamak olduğunu ifade ederek, "Bu enstitü tarihin bizlere yüklediği vasiyet, günümüze dair sorumluluk, geleceğe dair mirasımızdır." açıklamasını yaptı.

TÜRKSOY Genel Başkanı’ndan Değerlendirme

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Başkanı Sultan Raev, tarihte iki Cengiz'in bulunduğunu, birinin kılıçla diğeri ise kalemle fetihler gerçekleştirdiğini belirterek, Cengiz Aytmatov'un Türk birliği ve kardeşliği için gösterdiği çaba ve gayretin altını çizdi.