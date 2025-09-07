MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB'de Gümüş Madalya

MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda elde edilen gümüş madalya kutlandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayı tebrik etti.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Açıklamada milli takıma başarı dilekleri iletildi.