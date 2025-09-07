DOLAR
MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB'de Gümüş Madalya

MHP, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı NSosyal hesabından tebrik etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:52
MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB'de Gümüş Madalya

MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda elde edilen gümüş madalya kutlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayı tebrik etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Açıklamada milli takıma başarı dilekleri iletildi.

