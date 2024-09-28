MHP'den Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı

MHP Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, bir otelde düzenlenen 'Aile Kurumu Çalıştayı' programında raporun içeriğini açıkladı. Yurdakul, Anayasa'nın 41. maddesinde değişiklik yapılmasının ve aile yapısının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Aile Kurumuna Yönelik Öneriler

Yurdakul, "Anayasa'mızın 41. maddesinin başlığının 'Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları' şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Evlilik birliği, yalnızca bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir," diyerek bu değişimin önemli olduğunu vurguladı.

Çocuk Hakları ve Ebeveyn Eğitimi

Yurdakul, çocuk sahibi olmayı teşvik edecek mali politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, çocukların sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirmeleri için eğitim programlarının oluşturulması gerektiğine de vurgu yaptı.

Ekonomik Teşvikler

Yurdakul, 35 yaşına kadar evlenecek kişilerin KYK borçlarının silinmesi gerektiğini ve aile bütçesini destekleyecek uzun vadeli kredilerin sağlanmasını önermektedir. Ayrıca, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan içeriklerin Türk aile yapısına uygunluğu açısından denetim ve kontrol altında tutulması gerektiğini kaydetti.

Yaşlılar ve Bakıma Muhtaçlar İçin Çözüm Önerileri

Yurdakul, yaşlılara yönelik bakım sigortası ve malzeme desteği sağlanması gerektiğini belirterek, yaşlanma ve yaşlılık konularının eğitim müfredatına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıkta Entegre Basamak Sistemi

Ahmet Selim Yurdakul, sağlık alanında entegre basamak sistemi uygulanmasını önerdi. Böylece aile hekimliği üzerinden hastanelere yönlendirme yapılması ve sağlık maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacaktır.

Çocuk İstismarıyla Mücadele

Yurdakul, çocuk istismarına yönelik önlemler geliştirilmesi ve ailelerin eğitilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca, bu konuda kamu spotlarıyla toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ailenin Korunması İçin Hukuki Öneriler

Yurdakul, boşanma süreçlerinde şiddeti önlemek amacıyla aile danışmanı atanması ve aile hukukuna dair uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi gerektiğini önerdi.

Kültürel Politikalar ve Farkındalık

Yurdakul, Türk Dünyası Aile Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasını ve 'Dünya Aile Günü'nün ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türk tarihine dair eserlerin genç nesillere ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından bir otelde düzenlenen "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" programına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından bir otelde düzenlenen "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" programına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından bir otelde düzenlenen "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" programına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından bir otelde düzenlenen "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" programına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından bir otelde düzenlenen "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" programına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından bir otelde düzenlenen "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" programına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından bir otelde düzenlenen "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" programına katıldı.