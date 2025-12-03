MHP’den ÖTV Muafiyeti Teklifi: Üniversite Öğrencilerine Elektronik Cihazlarda Sınırsız İstisna

MHP’li İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarında kısıtlama olmaksızın ÖTV’den muaf tutulması için TBMM’ye kanun teklifi sunduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:06
Öneri TBMM’ye Sunuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) üniversite öğrencisi gençlerin elektronik cihazlarda kısıtlama olmaksızın Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmalarına yönelik kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz."

Teklif, öğrencilerin cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarına yönelik mevcut uygulamanın ötesinde, fiyat ve menşei esaslı sınırlamaları kaldırmayı ve iki yıl kullanım koşuluyla tam ÖTV muafiyeti sağlamayı hedefliyor.

