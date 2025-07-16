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MHP Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' İçin Pankart Astı

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek amacıyla sokaklara pankart astı ve vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerle güç buldu.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 23:15
MHP Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' İçin Pankart Astı

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, kentte 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vermek amacıyla sokaklara pankart astı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin il teşkilatı olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrıyı dikkatle takip ettiklerini vurguladı.

Arslan, "MHP çatısı altında siyaset yapan bütün Türk milliyetçileri gibi biz de Diyarbakır il teşkilatı olarak bilge liderimizin söylemlerinden besleniyor ve buna uygun olarak siyaset yapıyoruz. 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu tarihi nitelikteki çağrıya uygun olarak etkinliklerimizi sürdürüyoruz," dedi.

Bunun yanı sıra, 'Kızılelma Diyarbakır' ve 19 Mayıs 1919'a ithafen 1919 Türk bayrağı dağıtımını başlattıklarını vurgulayan Arslan, 17 ilçede vatandaşlarla buluştuklarını kaydetti.

"Bu ziyaretlerde aldığımız olumlu tepkiler, bizim için hem bir heyecan kaynağı oldu hem de davamıza olan adanmışlığın gurur verici bir göstergesi oldu. Bu nedenle, Genel Başkanımızın 'Terörsüz Türkiye' söylemlerini pankart olarak hazırlayıp, ilimizin ana arterlerine asmaya karar verdik. Bu uygulamayı taşra ilçelerimizde de gerçekleştirmek için hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Tekraren diyoruz ki, 'Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik'," diyerek sözlerini tamamladı.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığınca kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart...

MHP Diyarbakır İl Başkanlığınca kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart asıldı.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığınca kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart...

MHP Diyarbakır İl Başkanlığınca kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart asıldı.

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