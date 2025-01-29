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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Afyon'da Kritik Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyon'daki toplantıda terörle mücadele ve yerel yönetimlerin rolüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:11
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Afyon'da Kritik Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Afyon'da Kritik Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyon'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin takip ettiği büyük stratejik yolun, Türk milletinin tarihi ve kültürel birikimi ile şekillendiğini vurgulayarak, Cumhuriyet'in yarını için güvenli bir rota çizdiğini ifade etti.

Bölücü Terör Sorununa Dikkat Çekti

Durmaz, Türk milletinin yüzyıllar boyunca bu topraklarda varlık mücadelesi verdiğini belirterek, her dönemde büyümeyi ve ilerlemeyi hedeflediğini söyledi. Bununla birlikte, bölücü terör sorununu Anadolu'nun birliğine tehdit olarak gördüğünü belirterek, bu sorunun 40 yıldır milletin huzurunu etkilediğine dikkat çekti.

Durmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin izlediği büyük stratejik yol, her adımında Türk milletinin tarihi ve kültürel birikimiyle şekillenen, Cumhuriyet'in yarınına dair güvenli bir rotadır. Terörün tasfiyesi amacıyla yapılan hamleler tarihi gerçekler üzerinden değerlendirilmelidir."

Belediye Yönetimleri ve Yerel Yönetimler Üzerine Vurgular

Toplantıda yerel yönetimlerin rolüne de değinen Durmaz, bu yönetimlerin halkın ihtiyaçlarına odaklanması ve milli birlik ruhunu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. "Bu bağlamda; üretken belediyecilik anlayışımız sadece bir idari yönetim tarzı değil, aynı zamanda yerelden ulusala uzanan bir kalkınma hamlesidir." dedi.

Durmaz, toplumsal ayrışmayı körükleyen belediyecilik anlayışının, devletin birliğine büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Terör örgütleriyle bağı olan belediye başkanlarının görevden alınması ve yargıya teslim edilmesi doğal bir durumdur. Hiç kimse makamını kötüye kullanarak suç işleyemez." açıklamasında bulundu.

CHP'ye Sert Eleştiriler

Sadir Durmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, terörle bağlantılı belediye başkanlarını savunmasının, hem kendisinin hem de partisinin itibarını zedeleyeceğini belirtti. Bu zihniyetin Türkiye'nin milli vicdanında yer bulamayacağının altını çizerek, yaşanan sorunların üstünün örtülemeyeceğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleştirilen MHP...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleştirilen MHP Belediye Meclis üyelerinin istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Durmaz, burada bir konuşma yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleştirilen MHP...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleştirilen MHP Belediye Meclis üyelerinin istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Durmaz, burada bir konuşma yaptı.

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