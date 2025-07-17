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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Gümüşhane'de Yerel Yönetim Vurgusu Yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gümüşhane ziyareti sırasında yerel yönetimlerin önemine değindi ve üretken belediyecilik anlayışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:09
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Gümüşhane'de Yerel Yönetim Vurgusu Yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Yerel Yönetimlerin Değerini Vurguladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gümüşhane’de gerçekleştirdiği konuşmada, üretken belediyecilik anlayışlarının şehirler için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Durmaz, ‘Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetimlerde marka haline gelen üretken belediyecilik anlayışımız gereği, şehirlerimize değer katmak ve sosyal refah seviyesini yükseltmek amacıyla aralıksız çalışıyoruz.’ dedi.

Vali ve Belediye Başkanı ile Buluştu

Durmaz, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i ziyaret ettikten sonra, partisinin il binasında partililer ile bir araya geldi. Daha sonra, belediye binasında bulunan sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi ve 15 Temmuz Zafer Meydanı’na yapılması planlanan kent meydanı ve otopark projesi hakkında bilgi aldı.

Üstün Başarı Vurgusu

Durmaz, Gümüşhane’nin son yerel seçimlerde gösterdiği başarılı sonuçlara dikkat çekti. ‘Biz, sayın milletvekilimiz ile birlikte belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla Ankara’da belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu konularda aktif çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah Gümüşhane’mize ve diğer ilçe belediyelerimize önemli hizmetler sunacağız.’ şeklinde konuştu.

MHP'nin Güvence Rolleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı, partinin ülke için bir sigorta olduğunu vurgulayarak, ‘Milliyetçi Hareket Partisi, Allah’ın izniyle bu ülkenin sigortası, güvencesi ve zapt edilemeyecek son kalesidir. Bütün teşkilatlarıyla, belediyeleriyle çalışmalarına devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın’ ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gümüşhane Valisi Aydın...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti. Ziyarette MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük (sol 3), Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer (sağ 3) ve MHP İl Başkanı Mete Kaya (sağ 2) da yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gümüşhane Valisi Aydın...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti. Ziyarette MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük (sol 3), Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer (sağ 3) ve MHP İl Başkanı Mete Kaya (sağ 2) da yer aldı.

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