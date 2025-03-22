MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de İftar Programında Konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Yolsuzluk İddialarına Dikkat Çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, CHP'nin yolsuzluk suçlamalarıyla yüzleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "CHP bu gerçeklikle yüzleşmekten kaçmamalıdır" dedi.

Hukukun İşlemesi Gerektiğini Belirtti

İstanbul'da yürütülen soruşturmalarla ilgili konuşan Özdemir, "Kendinize güveniyorsanız, herhangi bir korkunuz yoksa bırakın hukuk işlesin, bırakın akla kara ortaya çıksın. Bırakın suçlu ve suçsuz belli olsun" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iftar programında, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini tesis etme çabalarına dikkat çeken Özdemir, bazı kişilerin huzuru bozma girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

560 Milyar Liralık Yolsuzluk İddiaları

Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyelerin yolsuzluk iddialarının herkesin malumu olduğunu belirtti. "Ortada, İstanbul'daki CHP'li belediyelerin millete hizmet etmek için harcanması gereken 560 milyar liralık bir tutarın hiç edildiği gerçeği var" şeklinde konuştu. Ayrıca, basına yansıyan görüntülere göre, bu paraların bazı kişilerin ceplerine girdiğine değindi.

Özgür Özel'e Geçmişten Ders Verdi

Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Özgür Özel, bu millete kafa tutma, hukuka hiç kafa tutma, millete gaz verme" dedi. Sıfır toleransla yaklaşılması gereken bu konuların, toplumsal huzuru bozduğuna dikkat çekti ve Kayserililere sükunet çağrısında bulundu.

Son olarak, Özdemir, hukukun işleyişinin önemine vurgu yaparak, sokaklarda yaşanabilecek aksaklıklar ile sorumlu tutulacak tarafın CHP olduğunu ifade etti.