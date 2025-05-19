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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Adana'da Temaslarda Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Adana'da parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek projeler hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 21:30
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Adana'da Temaslarda Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana'da Önemli Temaslarda Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin Adana İl Başkanlığına yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Durmaz, ildeki programı kapsamında İl Başkanı Yusuf Kanlı ile bir araya gelerek, yerel projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Cumhur İttifakı ile İş Birliği Vurgusu

Durmaz, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı ile uyum içerisinde olan belediyelerin, Adana'ya değer katan projeler ürettiğini belirtti. "Belediyelerimiz daima başarıya odaklı ve disiplinli bir çalışma içindeler. Bizler de her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz," dedi.

Adana'nın Stratejik Önemi

Adana'nın Türk siyasetindeki önemine de değinen Durmaz, "Liderimizin memleketi olması, ülkücü harekete birçok dava insanını kazandırmış olması, Adana'yı bizim gönlümüzde apayrı bir yere koymamıza sebep oldu. O yüzden Adana'nın ve Adanalının ihtiyaç duyduğu her konuda elimizden gelen gayreti göstereceğiz," şeklinde konuştu.

MHP Adana İl Başkanı'ndan Destek

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Durmaz'ın ziyaretinin kendileri için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. Kanlı, Cumhur İttifakı olarak Adana'da uyum içinde çalıştıklarının altını çizerek, MHP'li teşkilatlar ve belediyelerin aynı anlayışla hizmet üretme çabası içinde olduğunu ifade etti.

Ziyarete Katılan İsimler

Durmaz'ın ziyareti sırasında MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyesi Mustafa İzgioğlu, MYK Üyesi Yeşim Akkaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy, İl Divan Kurulu üyeleri ve MHP ilçe başkanları da yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin Adana İl Başkanlığına...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin Adana İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin Adana İl Başkanlığına...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin Adana İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

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