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MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, Liderlik Okulu Sertifika Töreninde Konuştu

Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem sertifika töreninde liderlik ve milletin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 16:42
MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, Liderlik Okulu Sertifika Töreninde Konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, Liderlik Okulu Sertifika Töreninde Konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Topcu, Türkiye'nin günümüzde karşılaştığı zorlukların liderlik vasfının hayati önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. "Küresel oyunlar ve iç-dış mihrakların tuzaklarına karşı, Türk milletinin bekası için omuz omuza durmalıyız" dedi.

Siyaset, Makam Değil, Sorumluluk

Topcu, siyaset anlayışının makam arayışı değil, milletin yükünü omuzlamak olduğunu ifade etti. Liderliğin yalnızca hitabetle değil, sorumluluk, sabır ve sadakatle yürütülen bir duruş olduğunu vurgulayan Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim yılına "İlk günkü azim ve sadakatle" temasıyla başladığını belirtti.

"Bu tema, bizim için sadece bir söz değil, bir yaşam felsefesidir. Türk milliyetçiliğinin sarsılmaz iradesi ve vatan sevgisinin tükenmez ateşidir. Çünkü o, Devlet Bahçeli'dir" diyen Topcu, gençliğe inanan bir siyasi anlayışa sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Türk Milletinin Bekası İçin Mücadele

Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu öğrencilerinin, sadece eğitimli bireyler değil, aynı zamanda birer fikir savaşçısı ve vatan bekçisi olacağını belirtti. "Unutmayın ki, siyasetin özü, milletin derdiyle dertlenmek ve sevincini paylaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Devletimizin bekasını korumanın asli görevleri olduğunu vurgulayan Topcu, "Bunu yaparken rehberimiz, Başbuğ Alparslan Türkeş'in izinden yürüyen liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin vakur duruşu olmalıdır" dedi.

Sertifika Töreni ve Hediye Sunumu

Konuşmasının ardından, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. döneminde dereceye giren ilk dört öğrenciye sertifikaları Zühal Topcu tarafından verildi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, üzerinde üç hilal ve çınar ağacının bulunduğu Türkiye haritası hediye edildi.

MHP Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Sertifika Töreni düzenlendi. Törene MHP...

MHP Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Sertifika Töreni düzenlendi. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu (sağ 4), TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan (sağ 3) ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın (sağ 5) da katıldı.

MHP Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Sertifika Töreni düzenlendi. Törene MHP...

MHP Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Sertifika Töreni düzenlendi. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu (sağ 4), TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan (sağ 3) ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın (sağ 5) da katıldı.

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