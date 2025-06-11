MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Manas Üniversitesi Ziyareti

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini (KTMÜ) ziyaret etti.

Heyet Karşılaması ve Görüşmeler

Milletvekili Topsakal ve beraberindeki heyet, üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Rektörlük binası önünde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ile senato üyeleri tarafından karşılandı. Senato odasında gerçekleştirilen görüşmelere, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile Azerbaycanlı ressam Sakit Memmedov ve Kırgızistan'daki Cengiz Aytmatov Vakfı Başkanı Eldar Aytmatov da katıldı.

Manas Üniversitesi ve Cengiz Aytmatov'un Mirası

Topsakal, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde bu yıl şubat ayında Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ankara'da Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün kurulduğunu belirtti. Kırgızistan'da katıldığı etkinliklerin büyük yankı bulduğunu ifade eden Topsakal, Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev tarafından sunulan el yazması Manas Destanı'nın kendisinde farklı duygular uyandırdığını aktardı.

Topsakal, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın üniversitenin uluslararası bilimsel hareketliliğini artırma konusundaki çabalarını takdir ederek, üniversitenin dünya üniversiteleri sıralamasında ilk bire girmesinin altını çizdi ve Rektör Ceylan’ı tebrik etti. Manas Üniversitesi'nin gelişiminin sürmesi gerektiğini dile getiren Topsakal, Türk dünyasının en önemli yüzü olduğunu vurguladı.

Cengiz Aytmatov'un Türk Dünyasındaki Önemi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi kuruluşların, çeşitli hukuk sistemlerinde yaşayan Türk topluluklarının mutluluğu ve geleceği için doğru perspektif belirlemelerinin önemli olduğunu ifade eden Topsakal, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün ilk faaliyetini Bişkek'te gerçekleştirdiğini de ekledi. KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, Türk milletinin Cengiz Aytmatov'un mirasını sonsuza kadar yaşatacağına inandığını belirtti.

Rektör Vekili Prof. Dr. İbrayev, Cengiz Aytmatov'u konu alan bir panele ev sahipliği yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Aytmatov'un Türk dünyası açısından önemini vurguladı. Topsakal ve beraberindeki heyet, üniversitenin Cengiz Aytmatov ile ilgili portre ve tablolarını inceleyerek kampüsü gezdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, bu yıl kuruluşunun 30. yılını kutlamak için önemli etkinlikler düzenliyor ve 1995 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayla kurulmuştur.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen düzenlenen etkinliklere katılmak için Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal (sol 2), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni (KTMÜ) ziyaret etti. Ziyarette, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan (sağda), Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev (solda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem (sağ 3) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev (sağ 2) de yer aldı.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen düzenlenen etkinliklere katılmak için Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal (sol 2), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni (KTMÜ) ziyaret etti. Ziyarette, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan (sağda), Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev (solda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem (sağ 3) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev (sağ 2) de yer aldı.