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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Pendik ve Kartal Ziyareti

Yönter, Pendik ve Kartal'da birlik ve beraberlik mesajı verdi, Türkiye'nin geleceği için söz verdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:16
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Pendik ve Kartal Ziyareti

MHP'li Yönter'den Pendik ve Kartal İlçe Başkanlıklarına Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ziyaretleri sırasında partililere hitap eden Yönter, yeni yüzyılda terörsüz ve huzurlu bir Türkiye'nin kurulacağına dair inancını dile getirdi. Yönter, "Yeni yüzyılda aş-iş sorunlarını, temel meseleleri çözmüş bir Türkiye istiyoruz," ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Çalışmalar ve Toplantılar

Yönter, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da sahada aktif olduklarını ve yakında ev ile esnaf ziyaretleri gerçekleştireceklerini belirtti. Aynı zamanda, "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" toplantılarının başlatıldığını kaydeden Yönter, 8 Aralık'ta İstanbul'da önemli bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

Kardeşlik ve Dayanışma Mesajı

İstanbul'un milli birlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurgulayan Yönter, "Doğu ve batıda, kuzey ve güneyde bir bütünüz; adımız Türk milleti," dedi. Kürt kardeşlerine de değinen Yönter, "Kürtler canımız, parçamız. Onlarla terörün hiçbir bağı yoktur," şeklinde konuştu.

Belediye Yönetimi ve Görev Vurgusu

İstanbul'daki mevcut belediye yönetimini eleştiren Yönter, "Çok başarısız bir belediye yönetimi var. Bizim tarihi bir görevimiz var ve bunu yerine getirmek zorundayız," ifadelerini kullandı. MHP ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin yeni yüzyılına damga vurma hedefinde olduklarının altını çizdi.

Tarihi Sorumluluk ve Hedefler

Yönter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türk devrini inşa ettiğini belirterek, "Bunun için birliği sağlamalıyız. Türkiye yeni yüzyılda dünyada yeni bir yıldız gibi parlayacak," dedi. Ziyaretler sırasında Yönter'e MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve diğer parti üyeleri eşlik etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarını...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarını...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

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