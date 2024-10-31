MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den PKK'ya Sert Tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Tuzla'da Açıklamalarda Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yönter, burada yaptığı konuşmada, "PKK, hem Kürt'ün hem Türk'ün can düşmanıdır. PKK, insanlığın can düşmanıdır. Biz sınırlarımızda bir terör devleti istemiyoruz. Terör nerede ürediyse orayı yok etme kararlılığı devletin milli güvenlik stratejisi," dedi.

İstanbul'daki Terörle Mücadele Çağrısı

Yönter, İstanbul'da kent ittifakı adı altında PKK ile ilişkileri olanların kirli çamaşırlarının gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. "Rabb'im verdikçe verecek, çünkü hiçbir kirli ve karanlık ilişki ağı ilanihaye saklanamaz. Gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkar," ifadesinde bulundu.

Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Yönter, Türkiye'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nın son etabının İstanbul’da 8 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. "Kürt kardeşlerimiz canımız. Anıda, atide, acıda, tasada, kederde, sevinçte, bir ve beraber olduk," dedi.

Yeni Yüzyılı Terörsüz Geçirmek

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, terörü mutlaka ama mutlaka bitireceğiz. Kökünü kazıyacağız," diyen Yönter, Türkiye’nin yeni yüzyılın yükselen değeri olacağını vurguladı.

Siyasi Eleştiriler ve İttifak Mesajı

Yönter, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslenerek, "İstanbul'la ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Daha neler göreceğiz?" ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli'nin çağrısını anımsatarak, Türkiye'nin huzurlu ve güvenli bir ülke olacağına inandığını belirtti.

Ziyareti esnasında Yönter'e MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve Tuzla İlçe Başkanı Aslan Ali Baş da eşlik etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı.