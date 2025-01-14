MHP Genel Başkanı Bahçeli: Barışa Giden Yolda Hazırız

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Barış Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barışın önemine dikkat çekerek, "Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, toplumları bir araya getirme ve uzlaşı sağlama konusunda partinin kararlılığını vurguladı. Barışın sağlanmasının her birey için elzem olduğunu belirten Bahçeli, siyasi çözüm yollarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Barış İçin Birliktelik!

Parti olarak barışın sağlanması için çalışmalara ve hazırlıklara devam ettiklerini ifade eden Bahçeli, bu süreçte tüm kesimlerin destek vermesinin önemine değindi.