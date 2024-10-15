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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Birlik Mesajı

Bahçeli, tüm illerin MHP için önemli olduğunu vurguladı ve birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:15
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Birlik Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülke genelindeki birlik ve dayanışma mesajını güçlendiren bir konuşma yaptı.

“Her Şehir Bizimdir”

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Hakkari de bizim, Edirne de bizim, İzmir de bizim, Şırnak da bizim. Bugün, birleşme ve dayanışma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, MHP'nin tüm Türkiye'yi kucaklayan bir yaklaşımı benimsediğini ortaya koydu.

Bahçeli'nin bu çağrısı, partinin birlik ve beraberliğe olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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