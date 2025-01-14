MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Seçim Açıklaması: Erken Seçim Yok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarını kesin dille reddetti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:22
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Seçim Açıklaması: Erken Seçim Yok!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erken Seçim İfadeleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınacağına dair çıkan söylentileri kesin bir dille yalanladı. Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur, gerek de yoktur." şeklinde konuştu.

Siyasi İstikrar Vurgusu

Bahçeli, yaptığı açıklamada Türkiye'nin siyasi istikrarını korumasının önemine dikkat çekti. Erken seçimlerin ülkenin birlik ve huzuruna zarar verebileceğini dile getirerek, mevcut yönetimin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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