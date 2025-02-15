MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ses Sanatçısı Kahtalı Mıçe için Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Mustafa Aslan'a başsağlığı diledi ve kendisini andı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:09
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ses Sanatçısı Kahtalı Mıçe için Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden ses sanatçısı Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı mesajı iletti. Bahçeli, sosyal medya hesabından 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan sanatçının vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli'nin Taziye Mesajı

Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan'ın, namıdiğer Kahtalı Mıçe'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum sanatçımız Kahtalı Mıçe'ye Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah."

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Silahlı Cinayet: Şüpheli Derviş Ö. Yakalandı
4
Giresun'da Kamyon-Otomobil Çarpışmasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Aydın'da Go-Kart Kazası: Ralliçi Ömer Tolon Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor