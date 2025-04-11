MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez’i Kabul Etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siirt İl Başkanı Tükenmez’i Kabul Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, MHP Siirt İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Bahçeli’ye Parti Çalışmaları Hakkında Bilgi Verildi

Ziyaret sırasında, Tükenmez, Bahçeli’ye partinin faaliyetleri ve Siirt’te yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Bu tür ziyaretlerin, teşkilatın motivasyonunu artırma amacı taşıdığı ifade edildi.

Tükenmez, ziyaretiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, kendilerine teşkilatımızın çalışmaları ve ilimizde yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgi sunduk. Genel Başkanımızın bizlere olan güveni ve desteği, çalışmalarımızda en büyük motivasyon kaynağımızdır. Nazik kabulleri, engin görüşleri ve yol gösterici liderlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, Allah'tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyoruz. Bizler de bilge liderimizin izinde, ülkemiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez'i kabul etti.