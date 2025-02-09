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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın Çatısını Örmek İçin Hazırız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 56. kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar verdi, sağlık durumu hakkında da bilgi paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:37
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın Çatısını Örmek İçin Hazırız'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın Çatısını Örmek İçin Hazırız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 56. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Partimiz 56 yılın her diliminde varlığının ve mücadelesinin bedelini en ağır şekilde ödemiştir. Şimdi yepyeni ve daha büyük bir görev önümüzdedir, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın maddi ve manevi çatısını örmek için ne gerekiyorsa yapmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Şifasını Buldu, Dava Arkadaşlarına Teşekkür Etti

Bahçeli, sağlık durumu hakkında, "Her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim'e şükrediyorum" ifadesini kullandı.

Ayrıca Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesinin doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bahçeli, "Geçmiş olsun dileklerini ileten her kesime gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor, özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Kaygılar ve Görevler

56 yıl dönümü vesilesiyle konuşan Bahçeli, MHP'nin Türk demokrasi ve siyaset hayatındaki önemi, yürütülen mücadeleler ve karşılaşılan siyasi operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Bu gayenin tecellisine er ya da geç mutlaka şahitlik edilecektir. Hayatını davasına, vatanına ve milletine adamış bir ülkücü olarak bu sorumluluğun bilincindeyim" diye ekledi.

Gazze Konusuna Dikkat Çekti

Bahçeli, Gazze'deki duruma da değinerek, "Mafyavari siyaset usulüyle Gazze'ye çökme planları zaman ayarlı bir bombadır"

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türk milletine birlik çağrısında bulunan Bahçeli, "Vakit bir olma, diri olma, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olma vaktidir" şeklinde ifade etti.

Partisinin 56. Yılı ve Gelecek Vizyonu

Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin ışığında hareket eden MHP'nin, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın maddi ve manevi çatısını örmek için hazır olduğunu vurguladı".

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