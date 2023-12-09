MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Saffet Sancaklı'ya yanıt!

MHP lideri Devlet Bahçeli, bir grup gazetecinin MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın açıklamalarına ilişkin sorusuna cevap verdi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!"

Gazeticilerin sorularını yanıtlamak için kamera karşısına geçen Devlet Bahçeli kendisine yönlendirilen Saffet Sancaklı sorusuna da cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yerel yönetimini ağırlayan Sancaklı, yerel seçime dair fikirlerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz."

Sancaklı'nın bu açıklamasının ardından gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Bugün basın mensuplarının karşısına geçen Bahçeli'ye yöneltilen sorular arasında Sancaklı'nın bu açıklaması da yer aldı. Bahçeli, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı açıklamaya karşılık, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." ifadelerini kullandı.