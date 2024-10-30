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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye Eleştiri

Büyükataman, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:39
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye Eleştiri

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Terörle Bağlantısı

Büyükataman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'nin terör örgütü ile olan bağlantısının somut verilerle ortaya çıktığını vurguladı. Özer'in, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarıyla olan irtibatlarının, son 10 yıl boyunca tespit edildiği belirtildi.

Özgür Özel’in İttifakı

Büyükataman, Özgür Özel'in 'Kent Uzlaşısı' adı altında kurduğu ittifakın, belediyeleri teröristlere peşkeş çekme amacı güttüğünü ifade etti. "Bu durum, Devlet Bahçeli’nin seçimlerden önce yaptığı uyarıları bir kez daha haklı çıkardı" dedi.

Terörle Mücadele Vurgusu

Büyükataman, devletin terörle mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozacak duruş sergilediğini dile getirdi. Ayrıca, CHP ve DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri’nin de incelemeye alınması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Büyükataman, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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