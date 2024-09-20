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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye Sert Yanıt

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, CHP'nin anayasa eleştirilerine yanıt vererek sert mesajlar iletti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:24
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye Sert Yanıt

MHP'den CHP'ye Yanıt: Anayasanın İlk Dört Maddesi Kırmızı Çizgimizdir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anayasa eleştirilerine yanıt verdi. Büyükataman, Özel'in PKK'nın siyasi uzantılarını yüceltmek için kelime oyunları kullandığını belirtti.

Anayasa Eleştirilerine Tepki

Büyükataman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özgür Özel'in MHP’ye anayasanın ilk dört maddesi hakkında soru sorma yetkisinin bulunmadığını vurguladı. MHP'nin milli değerleri koruma konusundaki kararlılığının altını çizen Büyükataman, "Milli varlığımızın kilidi olan Anayasanın ilk dört maddesi hakkında MHP'nin duruşu, ilk günden itibaren en ufak bir taviz dahi vermediği kırmızı çizgisidir," ifadelerini kullandı.

Atatürk’le İlişkisi Sorgulanıyor

Büyükataman, Bahçeli’nin anayasa konusundaki duruşunun net olduğunu hatırlatarak, "Özgür Özel’in, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’e yönelik eleştirilerinin ardından DEM Parti ile olan ortaklıklarının nereye kadar devam edeceği merak konusu," dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışan PKK’nın siyasi uzantılarının Cumhuriyetimize yönelik saldırılarına niye ses çıkarmadığını açıklayabilir mi? MHP'ye anayasanın ilk dört maddesi hakkında soru sormaya haddi ve hakkı yoktur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, 'Kim olursa olsun, anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir.'"

Karanlık İlişkilerin Hesabı Soruluyor

Büyükataman, Özgür Özel’in terör uzantılarıyla olan ilişkisini açıklamak zorunda olduğunu belirtti ve MHP’nin tavrının asla değişmeyeceğini belirtti. Bu sert çıkış, CHP'nin anayasa tartışmalarındaki duruşunu sorgulayan bir yanıt olarak öne çıktı.

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