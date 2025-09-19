MHP'li Erkan Akçay Manisa'da: 'Birlik Bozulursa Herkes Her Şeyi Yapabilir'

Yunusemre'de 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Salonu'nda düzenlenen "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nda hemşeri dernek temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Akçay, burada yaptığı konuşmada MHP'nin 56 yıldır Türkiye'nin vicdanı olduğunu belirterek partilerinin çalışmalarını ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı bir politika ile yürüttüklerini söyledi.

Millet ve devletleri güçlü kılan en önemli unsurun birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik, huzur ve güven olduğunu vurgulayan Akçay, ülkenin terörle geçen yıllarına dikkat çekti: "Yaklaşık 45 yıl boyunca bir terör belasına, terör fitnesine maruz kalmış bir ülke olarak artık bir 40-45 yıl daha bunu taşıma tahammülümüzün kalmadığı hepimizin takdiri ve malumu."

Akçay, terörün ülkeye verdiği zararları hatırlatarak, "Çok sayıda şehitler verdik. Can kayıplarımız oldu. Yollar kesildi, köyler basıldı." ifadelerini kullandı ve düşmanların birlik ve beraberliği bozmak için çeşitli fitne ve fesat girişimlerinde bulunduğunu söyledi.

Konuşmasının en çarpıcı bölümünde Akçay, ülkenin birlik içinde olduğu sürece dış tehditlere karşı dayanıklı olacağını belirterek şunları kaydetti: "Bütün dünya ülkeleri topunu, tüfeğini, uçağını, füzesini seferber etse, bize hiçbir şey yapamaz. Ancak birlik ve beraberliğimiz zaafa uğrarsa herkes her şeyi yapabilir." Akçay, bunun için terör örgütünün devreden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda katılımcılar da söz alarak "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında görüşlerini bildirdi.