MHP'li Feti Yıldız: Komisyon Süresi Uzatılabilir

Raporlama tamamlanıyor, sürenin uzatılması gündemde

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Terörsüz Türkiye Komisyonunda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Raporlama sürecine ilişkin değerlendirmesinde Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Başka bir şey kalmadı zaten. Rapor teslim etmeyen partiler vardı. Onlar da elbet teslim eder ve değerlendirme yaparız. Sonra gruba olan partilerle bu raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır nihai rapor çıkarırız".

Komisyon süresiyle ilgili soruya ise Yıldız, "Komisyonun çalışma süresi doluyor. Başkanlarla bir görüşelim. Süresinin uzatmamızda fayda var diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

