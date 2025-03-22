MHP'li Kılıç: 'Yargıya Saygı Duymayanlar Hezeyandadır'

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de yaptığı konuşmada yargıya saygı çağrısı yaptı, sokak çağrılarının boşa çıktığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:42
MHP'li Kılıç: 'Yargıya Saygı Duymayanlar Hezeyandadır'

MHP'li Kılıç, Sokak Çağrılarına Tepki Gösterdi

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yargıya karşı yapılan çığırtkanlıklar ve sokak çağrılarının boş olduğunu ifade etti.

Yargıya Saygı Çağrısı

Kılıç, "Yargıya saygı duymadan çığırtkanlık ve sokak çağrısı yapanlar hezeyandadır. Biz, Türkiye'yi sokakta bulmadık, sokakta da kaybetmeyiz. Sokak çağrıları boştur, milletimiz sağduyuludur." dedi.

Demokrasi Dışı Arayışlar

Kılıç, ülke gündeminin son günlerde, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen bir belediye başkanı etrafında şekillendiğini ve bu durumun demokrasi dışı arayışlarla meşgul edildiğini kaydetti. Türk yargısının vereceği kararı beklemenin ve saygı duymanın önemine dikkat çekti.

Hukuk Devleti Vurgusu

Kılıç, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı tarafsız, bağımsız ve objektiftir." diyerek yargının adaletine olan güvenlerini dile getirdi.

CHP'nin Kurultay Kararı

Kılıç, CHP’nin olağanüstü kurultay kararını değerlendirerek, "Bu karar, bir önceki kurultayın usulsüzlüğünü zımnen de olsa kabul etmiş oldu. Soruyorum, hiçbir usulsüzlük yapılmış olmasaydı bu kurultayın yapılmasına gerek var mıydı?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Sağlık Durumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna da değinen Kılıç, "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek kadar iyidir. Hiç merak etmeyin, inşallah çok yakın zamanda aramızda olacak." açıklamasında bulundu.

Programda ayrıca, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ali Çelik, MHP İl Başkanı Adnan Doğu ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Musa Şevik de konuşma yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir Temsilciliğince...

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir Temsilciliğince kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir Temsilciliğince...

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir Temsilciliğince kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

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