MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılına Özel Kutlama

MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Anlam Dolu Açıklama

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünü kutlayarak önemli mesajlar verdi. Karakaya, bu önemli dönüm noktasının; modern, bağımsız ve kalkınmış bir 'Büyük Türkiye' vizyonuyla özdeşleştiğini belirtti.

Türk Tarihinin Kızılca Günü

Karakaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişi esnasında yaşanan tarihi anları anlattı. Ankaralıların bu tarihi günü 'kızılca gün' olarak adlandırdığını ve bunun Oğuz töresinde önemli bir anlam taşıdığını ifade etti. 'Kızılca gün', yeni Türk devletinin kurulduğu veya yeni bir liderin seçildiği günde kullanılan bir terimdir.

Ankaralıların, o gün köylerden ve kasabalardan gelerek Atatürk ve arkadaşlarını karşıladığını vurgulayan Karakaya, Çankaya ve Dikmen tepeleri'nden hafızların salat ve ezan okuduğunu ifade etti. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi de seğmen alayının önünde dua ederek, 'Kızılca günümüze hoş geldiniz, kızılca günümüzü aydınlattınız.' sözlerini sarf etti.

Ankaralıların Vatan Sevgisi

MHP'li vekil, Atatürk'ün 'Neden buradasınız?' sorusuna Ankaralıların yanıtlarının çok anlamlı olduğunu belirterek, 'Paşam seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik.' dediklerini aktardı. Bu sözlerin, Ankaralıların yeni Türk devletinin kurulacağına dair verdikleri işaret olduğunu dile getirdi.

Karakaya, bu vesileyle Milli Mücadele'nin tüm şehit ve gazilerine saygı duruşunda bulundu ve söylemlerini şu cümleyle sonlandırdı: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün modern, bağımsız ve kalkınmış 'Büyük Türkiye' vizyonuna sahip çıkmanın güncel adı, 'Türk Devri ve Türkiye Yüzyılı' olmuştur.'