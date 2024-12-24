MHP'li Yalçın: Özgür Özel, CHP'yi Siyasi Çıkmaza Sürüklüyor

MHP'li Yalçın'dan Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiyi siyasi çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Yalçın, yazılı açıklamasında, Özel'in çelişkili ve tutarsız beyanlarının CHP içindeki sağduyu sahibi üyeler tarafından eleştirildiğini belirtti.

Türkiye'nin Uluslararası Rolü

Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemde büyük bir demokrasi imtihanı vererek devlet müesseselerini sağlam temeller üzerine oturttuğunu kaydetti. Ayrıca, Türkiye’nin 21. yüzyılın gözde ülkesi olduğunu belirterek, “Bölgenin ve dünyanın geleceğini tehdit eden karmaşık sorunlar karşısında Türkiye, barış ve istikrar arayışındaki insanlık için bir ümit kaynağı olarak görülmektedir.” dedi.

Sosyolojik Yapıya Dikkat

Bugünün Türkiye'sinin, farklı coğrafyalardan gelen göçlerin bir sonucu olarak oluştuğunu anımsatan Yalçın, Türk milletinin hayat ve devlet felsefesinde mülteci düşmanlığı olmadığını vurguladı. Yalçın, “Türk milliyetçileri göçmen karşıtı olamaz. Türk milletini seven, şoven, ırkçı olamaz.” şeklinde konuştu.

CHP Seçmeninin Rahatsızlığı

Özgür Özel’in gerçekleri inkara yöneldiğini savunan Yalçın, CHP'li seçmenlerin de bu duruma rahatsız olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye’deki yeni yönetimin vatandaşlarına ülkeye dönme çağrısında bulunduğunun altını çizdi.

MHP'nin Destek Taahhüdü

Türkiye'nin bölgesel dengeleri kökünden değiştirdiğini kaydeden Yalçın, MHP'nin Suriye meselesi başta olmak üzere dış politikada hükümete destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye’deki faaliyetlerinin engellenmesi konusundaki her girişimi teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.