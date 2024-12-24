DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,77 -0,3%
ALTIN
2.962,79 -0,25%
BITCOIN
3.317.656,9 -0,71%

MHP'li Yalçın: Özgür Özel, CHP'yi Siyasi Çıkmaza Sürüklüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel'in CHP'ye zarar verdiğini ve Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir aktör olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:27
MHP'li Yalçın: Özgür Özel, CHP'yi Siyasi Çıkmaza Sürüklüyor

MHP'li Yalçın'dan Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiyi siyasi çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Yalçın, yazılı açıklamasında, Özel'in çelişkili ve tutarsız beyanlarının CHP içindeki sağduyu sahibi üyeler tarafından eleştirildiğini belirtti.

Türkiye'nin Uluslararası Rolü

Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemde büyük bir demokrasi imtihanı vererek devlet müesseselerini sağlam temeller üzerine oturttuğunu kaydetti. Ayrıca, Türkiye’nin 21. yüzyılın gözde ülkesi olduğunu belirterek, “Bölgenin ve dünyanın geleceğini tehdit eden karmaşık sorunlar karşısında Türkiye, barış ve istikrar arayışındaki insanlık için bir ümit kaynağı olarak görülmektedir.” dedi.

Sosyolojik Yapıya Dikkat

Bugünün Türkiye'sinin, farklı coğrafyalardan gelen göçlerin bir sonucu olarak oluştuğunu anımsatan Yalçın, Türk milletinin hayat ve devlet felsefesinde mülteci düşmanlığı olmadığını vurguladı. Yalçın, “Türk milliyetçileri göçmen karşıtı olamaz. Türk milletini seven, şoven, ırkçı olamaz.” şeklinde konuştu.

CHP Seçmeninin Rahatsızlığı

Özgür Özel’in gerçekleri inkara yöneldiğini savunan Yalçın, CHP'li seçmenlerin de bu duruma rahatsız olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye’deki yeni yönetimin vatandaşlarına ülkeye dönme çağrısında bulunduğunun altını çizdi.

MHP'nin Destek Taahhüdü

Türkiye'nin bölgesel dengeleri kökünden değiştirdiğini kaydeden Yalçın, MHP'nin Suriye meselesi başta olmak üzere dış politikada hükümete destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye’deki faaliyetlerinin engellenmesi konusundaki her girişimi teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Merkezli Operasyonda 27 Silah Ele Geçirildi
2
Seyhan Avşar ve T24 Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı
3
Çin'de 30 Kişiyi Yaralayan Saldırgan İdam Cezasına Çarptırıldı
4
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor
5
Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Şüphelisi İslam Karşıtı Varlığıyla Dikkat Çekti
6
Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
7
Gazze'deki Ampute Futbolcular, Saldırılara Rağmen Antrenman Yapmaya Başladı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!