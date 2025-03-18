MHP'li Yurdakul'dan 18 Mart Mesajı: Çanakkale Zaferi'nin Önemi

Ahmet Selim Yurdakul, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, zaferin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:32
MHP'li Yurdakul'dan 18 Mart Mesajı: Çanakkale Zaferi'nin Önemi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yurdakul, mesajında, "Çanakkale Deniz Zaferi, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının en güçlü nişanesidir" ifadelerine yer verdi.

Yurdakul, Çanakkale'nin yalnızca bir yarımada savunulmadığını, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberliğini, bağımsızlık ülküsünü ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Yurdakul’un açıklamasında, Çanakkale'nin Türk milletinin bağımsızlık iradesini tarihe kazıdığı bir destan olduğu, "Çanakkale geçilmez" sözünün muzaffer Türk milletinin iradesini simgelediği vurgulandı. Yurdakul, Lideri ve Genel Başkanları Sayın Devlet Bahçeli’nin aşağıdaki ifade sahibi olduğuna dikkat çekti:

"Çanakkale, milli birlik ve kardeşliğin, cesaret ve mücadelenin, haysiyet ve hamiyetin şehadetle perçinlenmiş tarih anıtıdır."

Yurdakul, Çanakkale Deniz Zaferi'nin dünya siyasi tarihinde ve askeri literatürde önemli bir yer teşkil ettiğini belirterek, "Bugün bizlere düşen en büyük görev, ecdadımızın kanıyla yoğrulmuş bu kutlu vatanı, onların emanetine yakışır bir şekilde korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere taşımaktır" dedi.

Mesajında, Türk milletinin Çanakkale ruhunu her daim taşıdığını, bu ruhla vatanı savunma kararlılığını sürekli olarak koruduğunu ifade eden Yurdakul, şehitlerin bu toprakların tapusu olduğunu belirtti. Şehitlerin hatırasının, kendilerine yol gösteren bir meşale olmaya devam edeceğini söyledi.

Yurdakul, "Aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli şehit yakınlarımız ve vatan uğruna fedakarlık gösteren kahraman gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Onlara olan minnet borcumuz, hiçbir zaman ödenemez" dedi.

Son olarak, Yurdakul 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale ile Milli Mücadele destanlarını yazan kahramanlarımızı rahmetle andı. Kahraman gazilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi ve Çanakkale ruhunun Türk milletinin sönmeyen meşalesi olduğunu vurguladı. "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek mesajını noktaladı.

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