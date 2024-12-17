MHP Milletvekillerinden Dezenformasyon ve Savunma Sanayi Üzerine Kritik Açıklamalar

TBMM'de Cumhurbaşkanlığının 2025 Yılı Bütçesi Görüşüldü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi üzerine önemli açıklamalar yaptı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, dezenformasyonla mücadele bağlamında, "Yasal yükümlülüklerle alakalı cezaların yetersiz kaldığı, aynı amaçla yeni ve ilave bir düzenleme ile caydırıcılığın artırılması gerekliliği karşımızda durmaktır," dedi.

Hükümet Sistemi Üzerine Vurgular

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde yürütmedeki çift başlılığın sona erdiğine dikkat çekti. Bülbül, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hükümet krizleri, hükümet sorunları ortadan kalkmış, ekonomik ve demokratik istikrarın yolu açılmıştır," şeklinde konuştu.

Dezenformasyonla Mücadelede Önemli Adımlar

Bülbül, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin hızla çoğaldığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadelede kritik bir misyon üstlendiğini aktardı. Özdemir ise dijital platformlarda yayılan gerçek dışı haberlerin toplumu nasıl etkilediğini dile getirerek, 2022-2023 yıllarında tespit edilen dezenformasyon sayısının 328, 2023-2024 yıllarındaki ise 956'ya yükseldiğini bildirdi.

Gazetecilere Yeşil Pasaport Talebi

Özdemir, Türkiye’nin iletişim ve medya diplomasi faaliyetlerinin artış göstermesi gerektiğini belirterek, "Gazetecilere, yeşil pasaport edinme imkanı tanınmalıdır. Bu durum, diplomatik kudretin gereği olarak değerlendirilmelidir," dedi.

Diyanet ve İslami Değerlere Destek

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, İslam'a ve milli değerlere yönelik saldırılara karşı Diyanet'in yanındayız mesajını verdi. Yıldırım, Diyanet’in personel taleplerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Savunma Sanayi Üzerine Önemli Vurgular

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, savunma sanayinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgusunu yaptı. Öztürk, yerli ve milli bir savunma sanayi oluşturma adına yapılan çalışmaların ekonomik kalkınmaya ve uluslararası itibara katkı sunduğunu belirtti.