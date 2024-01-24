MHP'nin 55 belediye başkan aday listesi daha açıkladı

MHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için 55 belediye başkan adayını daha duyurdu. MHP, 7. etapta 2'si büyükşehir ilçesi, 53'ü ilçe olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, yapılan değerlendirmeler sonucunda 53 ilçe 2 il olmak üzere toplamda 55 yeni başkan aday listesini paylaştı. 31 Mart seçimlerine yönelik 7. etap belediye başkan adayları olarak 2 il ve 53 ilçe aday ismini kamuoyuna sundu.















