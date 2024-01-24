MHP'nin 55 belediye başkan aday listesi daha açıkladı
MHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği 55 belediye başkanını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 7. etapta 2 büyükşehir ilçe ve 53 ilçe belediye başkan adayının isimlerini duyurdu. Durmaz, adayların partinin yetkili kurulları ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendiğini söyledi.
MHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için 55 belediye başkan adayını daha duyurdu. MHP, 7. etapta 2'si büyükşehir ilçesi, 53'ü ilçe olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, yapılan değerlendirmeler sonucunda 53 ilçe 2 il olmak üzere toplamda 55 yeni başkan aday listesini paylaştı. 31 Mart seçimlerine yönelik 7. etap belediye başkan adayları olarak 2 il ve 53 ilçe aday ismini kamuoyuna sundu.