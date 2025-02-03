MHP Şiirsel Bir Türk Yüzyılı İçin Eğitim Programı Düzenliyor

MHP'den Türkiye ve Türk Yüzyılı Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin önemine vurgu yaparak, "Birlik olduğumuzda bunun önüne kimse engel çıkaramaz," dedi.

Eğitim Programının Açılışı

Topçu, MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı"nın açılışında dünya ve Türkiye'deki güncel gelişmelere dair bilgi verdi.

Bölgesel ve Küresel Tehditler

Topçu, "Bölgesel ve küresel tehlikeler karşısında birlikte olmanın önemi kaçınılmazdır. Bugün, Türk milletinin ortak kaderini paylaşma sorumluluğundayız," şeklinde konuştu. Soğuk savaş sonrası dönemde birçok değişim yaşandığını belirten Topçu, Türkiye'nin daha adil bir gelecek hikayesi yazma zorunluluğu bulunduğunu ifade etti.

Türk Yüzyılı ve Birlik Mesajı

Topçu, MHP'nin sorumluluğunun artırdığını vurgulayarak, "Zaman, Türkiye ve Türk milleti zamanıdır. Bizler tarihi sorumluluklar taşıyan bir davamızın neferleriyiz" dedi. MHP, Anadolu coğrafyasının sosyal ve kültürel yapısını koruma inancıyla genç nesillere güçlü bir vatan bırakma hedefindedir.

Eğitim Programı Detayları

Eğitim programı, 21 Şubat'a kadar devam edecek ve katılımcılar MHP tarihi, milliyetçilik, temel iletişim, seçmen analizi ve ikna politikaları gibi konularda eğitim alacak. Toplamda 2,100 il, ilçe başkanı ve il yönetim kurulu üyesi katılacak. Programın sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Tüm Tarafların Birlikteliği

Topçu, "Artık terörizmin, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla birlikte karşımıza çıktığı bir dönemdeyiz. Türkiye'nin iç ve dış tehditlerden korunması temel görevimizdir," dedi. Terörsüz Türkiye ve Bölge hedefi için birlik çağrısı yaptı.

MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı" düzenlendi. Programın başlangıcında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu (sağ 4) da katıldı.

MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı" düzenlendi. Programın başlangıcında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu (sağ 4) da katıldı.