MHP, 'Sinema Yeşilçam' Kitabını Tanıttı

MHP'den 'Sinema Yeşilçam' Kitabı Tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kültür ve Sanat İşleri tarafından hazırlanan 'Sinema Yeşilçam' kitabı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde yayınlandı. MHP’nin kuruluşunun 55'inci yılı şerefine Türk sinemasının 55 efsane isminin yer aldığı bu eser, sinema tarihine ışık tutuyor.

Türk Sinemasının Önemi

Kitabın ön sözünü kaleme alan Bahçeli, Türk sinemasının milletin ruh kökünün yansıtılması açısından çok değerli bir araç olduğunu vurguladı. Bahçeli, Anadolu'nun bağrında saklı duyguların beyaz perdeye aktarılmasında sinemanın önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Türk sinemasının zaman zaman güldüren, düşündüren veya hüzünlendiren karakterlerinin sanat hayatına derin izler bıraktığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve psikolojik gelişmelerin... muazzam bir rolü olmuştur."

Öne Çıkan İsimler ve Eserleri

Kitapta, 'Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı' ve 'Halıcı Kız' filmlerinin posterleri yer almakta. Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak bilinen Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit gibi sanatçıların yaşamlarına ait kesitler de kitapta bulunuyor.

Bu eserde 'Küçük Hanımefendi' Belgin Doruk’tan 'Taçsız Kral' Ayhan Işık’a, Nedret Güvenç’ten Eşref Kolçak’a, Cüneyt Arkın’dan Fikret Hakan’a kadar pek çok sanatçının filmleri, afişleri ve sinema kariyerlerine dair bilgiler sunuluyor.

Siyaset ve Sanatın Kesiştiği Noktalar

Bahçeli, kitabın son bölümünde "Sanatçı ile siyasetçiyi kesiştiren yolları buluşturan ortak bir payda vardır"