Michael Moore'dan Gazze Soykırımı Üzerine Sert Eleştiriler

ABD'li yönetmen Michael Moore, Gazze'deki soykırımı güçlü propagandayla gizlenmiş olarak nitelendirerek, "İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında, duvarlar ve dikenli teller arkasına hapsedilmiş, açlığa mahkûm edilmiş, 5 milyon insanı..." şeklinde konuştu.

From Ground Zero: Bir Filmle Anlatılan İkna Edici Hikayeler

Moore, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgede yaşananları ve insan hikayelerini ele alan "From Ground Zero" filminde bu durumu anlattığını ifade etti. Film, ABD'de vizyona girmiş olup, Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi ve Mustafa Al-Nabih gibi Filistinli yönetmenlerin katkılarıyla 22 kısa filmden oluşan bir belgesel, aksiyon, drama ve animasyon derlemesi olarak öne çıkıyor.

Akademi ödüllü yönetmen, sosyal medya paylaşımında, "Hiçbir film yapımcısı, yazar veya sanatçı, kendilerinin yok edilişinin hikayesini anlatmak zorunda kalmamalı. Bu filmin varlığı bile insani ve sinemasal bir mucize. From Ground Zero'yu izleyin." ifadelerini kullandı.

Yaşananlar ve Propaganda Kampanyaları

Kendi internet sayfasında da bu konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Moore, "Bunlar hiçbir yerde anlatılmayan hikayeler. Askeri liderler, gazetecilerin ve film yapımcılarının bize gerçeği sunamaması için erişimlerini yasaklıyor." diye belirtti. Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından soykırım ve etnik temizlik olarak tanımlanan olayların herkesin gözü önünde yaşandığını vurguladı.

Moore, Gazze'deki hastanelerin ve okulların neredeyse tamamının paramparça olduğunu, ülkenin yarısının enkaza dönüştüğünü belirtti. Film gösterimlerinin yapılacağı yerleri paylaşarak, "Ah, bu Gazze ya da 'Buna dayanamam.' diyerek bu filmi atlamayın." dedi.

Ödül Adaylığı ve İzleme Çağrısı

Moore, "Tatlı Bela'dan (Erin Brockovich) Oppenheimer'a kadar tüm önemli filmlere gitme nedeninizle aynı nedenden ötürü bu filmi de izleyin." diyerek, film hakkında izleyicileri bilgilendirdi. Ayrıca, filmin 97. Oscar ödülleri kapsamında 'Uluslararası Uzun Metraj' kategorisinde aday 15 filmden biri olduğunu da açıkladı.