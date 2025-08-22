Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir

İrlanda Başbakanı, IPC raporuna dikkat çekti

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentinde kıtlığın doğrulandığı rapora ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Martin açıklamasında, Gazze'deki kıtlığın tamamen öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu vurguladı ve İsrail'in saldırıları ile abluka altında bulunan bölgeye ilişkin tespitlere işaret etti.

Başbakan, İsrail'in insani yardım ve tıbbi malzemelere engelsiz ve acil erişim sağlama konusunda mutlak yükümlülüğü bulunduğunu belirtti. Martin, raporda bu durumun "tamamen insan yapımı" ve "felaket niteliğinde" olarak nitelendirildiğine de dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların ve bombardımanın durdurulması gerektiği, sivil halktan yiyecek ve suyun esirgenmesinin Gazze halkının topluca cezalandırılması anlamına geldiği ve bunun savaş suçu niteliği taşıdığı ifade edildi.

IPC'nin 15 Ağustos tarihli raporuna atıfta bulunan Martin, uluslararası toplumun ve ilgili aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.