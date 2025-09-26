Micheal Martin: İsrail Gazze'de soykırımdan sorumlu, savaş suçluları hesap vermeli

BM 80. Genel Kurulu'nda sert çıkış

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nda konuştu. Martin, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sorumlu olduğunu belirterek, savaş suçu işleyenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Tarihten alınan ders ve insan hakları vurgusu

Martin, BM'nin kuruluşuna giden yolun 80 milyon kişinin hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı ve Avrupa'daki Yahudilere karşı Holokost olduğunu aktardı ve insan haklarıyla ilgili standartların yok edilmesine İrlanda olarak karşı çıkmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Barış gücü katılımı ve Sudan eleştirisi

İrlanda'nın BM barış gücüne katılımını 67 yıldır sürdürdüklerinin altını çizen Martin, ayrıca Sudan'daki insani krize dikkati çekti. Bölgedeki çatışmaların ikinci yılında sivillerin yaşadığı zorlukların arttığını dile getirerek, "Dünya, Sudan'ı yüzüstü bıraktı. Bu çatışmaya dünyanın başka yerindeki savaşlara verdiğimiz tepkiyi vermemek, bizim ortak utancımız olmalı." dedi.

Filistin ve Gazze'ye destek

Ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineleyen Martin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret ederek, "Filistin halkının bunca yıldır maruz kaldığı fiziki ve psikolojik acının büyüklüğünü tahmin bile edemeyiz." şeklinde konuştu ve İrlanda'nın Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı. Martin, hayatını kaybeden BM görevlileri ve insani yardım çalışanlarını da andı.

Gazetecilere ve sivillere yönelik saldırılar

Martin, Gazze'deki gazetecilerin "Gazze'de ne olduğunu bilmiyordum." diyen kalmasın diye yorulmadan ve kendi güvenliklerini düşünmeden çalıştığını söyledi. "Gazze'de yaşananlar savunulamaz veya meşrulaştırılamaz." diyerek şu iddiaları sıraladı: "Açlığın bir savaş enstrümanı olarak kullanıldığını görüyoruz. Yardımlar sınırda çürürken, bebekler açlıktan ölüyor. İnsanlar, aileleri için yardım ararken vuruluyor. Okullar, camiler, hastaneler, kültür kurumları kasten hedef alınıyor, doktorlar, yardım çalışanları, gazeteciler öldürülüyor, defalarca yerlerinden ediliyor."

Sorumluluk ve uluslararası hukuk

Martin, dünyanın en gelişmiş ordularından birinin savunmasız sivillere saldırdığına dikkat çekerek, "İsrail'in 2023'ten beri yürüttüğü savaşa, İsrailli siyasi ve askeri yetkililerin açıklamalarına bakılırsa İsrail, Gazze'de bir soykırım işlemekten sorumludur." ifadelerini kullandı. Soykırımın uluslararası hukuka göre en büyük suçlardan biri olduğunun altını çizdi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına değindi.

Yasal ve ahlaki çağrı

Martin, "Bilmiyorduk diyemeyiz." diyerek mahkemenin belirttiği yükümlülüğe vurgu yaptı: "Mahkemenin açıkça belirttiği gibi ülkeler soykırımı önleyebilecekse mümkün olan tüm güçlerini kullanarak olabildiğince önlemelidir. Bu yasal ve ahlaki yükümlülüğümüzdür."

BM üyelerine ve ticaret yapanlara uyarı

Özellikle etki sahibi BM üyelerine seslenen Martin, "En yüksek sonuç için bu etkinizi hemen kullanın." çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in savaşını sürdürmesine yardım eden veya eden ülkeler için, "Soykırım yapılırken, ticaret normal şekilde devam edemez." uyarısını yineledi.

Tarafsızlık eleştirisi ve uygulanan yaptırımlar

Tarafsız olmanın işbirlikçi olmakla aynı anlama geldiğini söyleyen Martin, ülkesinin İsrail'le ticarete karşı attığı adımlar ve uluslararası mahkemelerdeki yargılamalara katılımla ilgili girişimlerini anlattı. Bazı İsrail hükümeti üyelerinin İrlanda'ya girişini önlediklerini belirterek, Gazze'deki savaş suçlularının hesap vermesi gerektiğini yineledi.

Çözüm vurgusu

Martin, İsrail'in Filistin topraklarında işgalci olduğunu kaydederek, "İki devletli çözüm, İsrail ve Filistin halkının yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşaması için tek barışçıl gelecek vizyonudur." değerlendirmesinde bulundu.