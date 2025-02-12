Miçotakis'ten Macron'a Meteor Füzesi Satışı İtirazı: Olumsuz Yanıt

Miçotakis, Türkiye'ye Meteor Füzesi Satışını Engellemek İstiyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, hafta başında Paris'teki görüşmelerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Türkiye'ye Meteor füzesi satışını durdurma talebine olumsuz bir yanıt aldı.

Macron'dan Olumsuz Yanıt

Önde gelen Yunan gazetesi EFSYN, "Fransız Meteoriti" başlıklı haberinde, Miçotakis'in talebinin, uluslararası düzeyde Meteor füzelerinin satışını engelleme olasılığı bulunmadığı yönünde bir geri dönüş ile sonuçlandığını belirtti. Fransa'nın, Meteor füzelerin altı ülke tarafından üretilmesi nedeniyle konsorsiyum çerçevesinde söz konusu satışın önünün tıkanmasının pratik olarak mümkün olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Konsorsiyum Üyelerine Başvuru Planı

Haberde, Yunanistan hükümetinin, füzelerin Türkiye'ye satışını engellemek için konsorsiyumda yer alan diğer ülkelerin hükümetlerine de başvurmayı hedeflediği bilgisine yer verildi.

Dendias'tan Rahatsızlık İletimi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Türkiye'ye Meteor füzesi satışı hakkında medyada yer alan spekülasyonlardan duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

Hava üstünlüğü sağlamak amacıyla tasarlanan Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretilirken, konsorsiyumun diğer üyeleri arasında İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunmaktadır.