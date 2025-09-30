Miçotakis, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Trump'ın Gazze'de ateşkes öngören 20 maddelik planından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:42
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılmasını amaçlayan barış planından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bakanları Kurulu toplantısı öncesi yaptığı basın açıklamasında, dün Beyaz Saray'da açıklanan Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan'a atıfta bulunan Miçotakis şu ifadeleri kullandı:

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalardan duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Üzerinde iyi çalışıldığı görünen bu planın Hamas tarafından kabul edilmesini, tüm esirlerin serbest kalmasını, düşmanca tavırların son bulmasını, insani yardım sağlanmasını ve ardından Gazze Şeridi'nde yeni bir yönetim kurulmasını diliyorum.

Miçotakis, Yunanistan'ın Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana tavrını yineleyerek, bunun tek çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'da açıklanan 20 maddelik plan

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın 'savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini' belirterek destek açıklaması yapmıştı.

