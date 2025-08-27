DOLAR
Microsoft Washington Genel Merkezi Önünde Protesto: Çalışanlar İsrail İşbirliğini Eleştirdi

Microsoft çalışanları ve aktivistler, şirketin İsrail ordusuyla işbirliği ve Azure'da depolanan 200 milyon saatlik kayıt iddialarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:26
Microsoft Washington Genel Merkezi Önünde Protesto: Çalışanlar İsrail İşbirliğini Eleştirdi

Microsoft Washington Genel Merkezi Önünde Protesto

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un mevcut ve eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu bir grup, şirketin İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı iddiasıyla Washington eyaletindeki genel merkezinde eylem düzenledi.

Gösteriye katılan aktivistler, bölge halkı ve çalışanlar, şirketin İsrail'e sağladığı hizmetler ve teknolojik altyapıya tepki göstererek bağların koparılmasını ve Filistinlilere tazminat ödenmesini talep etti. Eylemler, No Azure for Apartheid adlı grup tarafından Microsoft'un "Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü" protesto etmek amacıyla düzenlendiği açıklamasıyla gerekçelendirildi.

Gözaltılar

Polis, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişiyi gözaltına aldı; bu kişilerden 2'sinin şirketin mevcut çalışanları olduğu belirtildi. Geçen hafta aynı gerekçeyle düzenlenen protestoda ise 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Azure ve Ses Kayıtları İddiaları

Ortaya atılan iddialara göre Microsoft, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait milyonlarca saatlik telefon görüşmesi kayıtlarını depolayabilmesi için Azure bulut platformunun özelleştirilmiş bir sürümünü geliştirdi.

Tel Aviv merkezli +972 internet sitesi ile Local Call ve The Guardian ortak araştırmasında, İsrail askeri istihbarat birimi 8200'ün Microsoft platformuna aktarılan telefon görüşmesi kayıtlarını ölümcül hava ve kara saldırıları için istihbarat olarak kullandığı öne sürüldü.

Microsoft ise ürünlerinin Gazze'deki Filistinlilere zarar vermek için kullanıldığına dair "hiçbir kanıt" bulamadığını belirtti ve bir şirket sözcüsü, ürünlerinin sivillerin gözetimi için kullanıldığından haberdar olmadıklarını ileri sürdü.

Sızdırılan belgeler, İsrail ordusuna ait verilerin büyük bölümünün Hollanda'daki Microsoft sunucularında, bir kısmının ise İrlanda ve İsrail'de depolandığını gösterdi. Söz konusu 11 bin 500 terabayt verinin, Filistinlilerin telefon görüşmelerine ait yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına tekabül ettiği belirtildi.

OpenAI ve AP Araştırması

Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan bir araştırma ise Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Protestolar ve iddiaların ardından Microsoft ve ilgili araştırmalar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor; eylemciler şirketten daha şeffaf bir tutum ve iddialara ilişkin somut önlemler bekliyor.

