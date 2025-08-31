DOLAR
MİDLAS ihracata hazırlanıyor: Roketsan deniz hava savunmasını güçlendiriyor

Roketsan, MİDLAS için yurt dışı ilgisini ihracata dönüştürmeyi hedefliyor; testlerde hava hedefi başarıyla imha edildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:33
GÖKSEL YILDIRIM - ABDÜLKADİR GÜNYOL

Roketsan, deniz platformlarının hava savunma yeteneğini artıran Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) için yurt dışındaki ilgiyi ihracat başarısına dönüştürmeye hazırlanıyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci: "MİDLAS'ın çok yakın zamanda testini yaptık. O testte de başarılı şekilde hava hedefini imha ettik. MİDLAS şu..."

Şirket, uluslararası talepleri ve saha testlerinden elde edilen olumlu sonuçları değerlendirerek ihracat adımlarını hızlandırmayı planlıyor. Geliştirilen sistem, deniz platformlarının hava savunma kapasitesini güçlendiriyor ve savunma sanayinde yerli çözümlere yönelik talebi artırıyor.

