Midyat ADSM'de İmplant Tedavisi Başladı

MARDİN (İHA)

Mardin’in Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), bölge halkına yönelik hizmetlerini genişleterek implant tedavisi sunmaya başladı.

Merkez, modern tıbbi donanımı ve alanında deneyimli hekim kadrosu ile diş eksikliği yaşayan hastalara güvenli, konforlu ve nitelikli implant tedavisi imkanı sağlıyor.

Dt. Yunus Deniz, merkezin kuruluşundan bu yana vatandaşlara erişilebilir ve kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak için özveriyle çalıştıklarını belirtti. Dt. Deniz, Sağlık Bakanlığı kalite standartları doğrultusunda hem koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin hem de çağdaş tedavi yöntemlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.