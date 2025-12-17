Midyat ADSM'de İmplant Tedavisi Başladı
MARDİN (İHA)
Mardin’in Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), bölge halkına yönelik hizmetlerini genişleterek implant tedavisi sunmaya başladı.
Merkez, modern tıbbi donanımı ve alanında deneyimli hekim kadrosu ile diş eksikliği yaşayan hastalara güvenli, konforlu ve nitelikli implant tedavisi imkanı sağlıyor.
Dt. Yunus Deniz, merkezin kuruluşundan bu yana vatandaşlara erişilebilir ve kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak için özveriyle çalıştıklarını belirtti. Dt. Deniz, Sağlık Bakanlığı kalite standartları doğrultusunda hem koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin hem de çağdaş tedavi yöntemlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.
Dt. Deniz, "Bu standartları daha da yukarı taşımak ve Midyatlı hemşehrilerimize müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Merkezimizde implant tedavisi başlamıştır. Hastalarımız artık bölge dışına gitmeden, yerinde ve güvenli bir şekilde implant tedavilerini yaptırabileceklerdir. İmplant tedavi hizmetinin merkezimizde hayata geçirilmesinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün önemli destek ve katkıları olmuştur. Bu süreçte emeği geçen herkese, Midyat halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.
Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yeni hizmetlerle birlikte bölge halkının ağız ve diş sağlığına yönelik ihtiyaçlarını daha kapsamlı ve etkin şekilde karşılamayı hedefliyor.
