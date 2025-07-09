Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Temmuz ayıyla birlikte market sektöründe dikkat çekici destek kampanyaları duyurulmaya başladı. Migros ve bankacılık devi Garanti BBVA, alışveriş tutkunlarına yönelik büyük bir kampanya geliştirdi. Bu kampanya, milyonlarca tüketicinin cüzdanını rahatlatırken, market alışverişlerini kazanç kapısına dönüştürecek.

Yapılan açıklamada, Money Bonus kredi kartı sahiplerine 300 TL’ye varan Money bonus hediye edileceği belirtildi. Gıda ve temel ihtiyaç alışverişlerinin arttığı bu dönemde, bu kampanya oldukça cazip bir fırsat sunuyor.

Tek Tıkla Katılım

Kampanyadan yararlanmak isteyen Money Bonus kart sahiplerinin, Garanti BBVA’nın mobil uygulaması BonusFlaş üzerinden kampanyaya katılım sağlaması gerekmektedir. Kullanıcılar, Migros'ta ilk harcamalarını yapmadan önce BonusFlaş uygulamasına giriş yaparak ilgili kampanyayı bulmalı ve "HEMEN KATIL" butonuna tıklamalıdırlar.

300 TL Bonus Fırsatı

Money Bonus kredi kartıyla, Garanti BBVA POS cihazları üzerinden yapacağınız 500 TL ve üzeri her market alışverişinde, ödediğiniz tutarın %3'ü kadar Money bonus anında kartınıza tanımlanıyor. Kampanya süresi boyunca, bir müşteri en fazla 300 TL Money bonus kazanma hakkına sahip.

Kampanya süresince toplamda 10.000 TL’lik market alışverişi yapan bir müşteri, tavan ödül olan 300 TL bonusu kazanma fırsatına sahip olacak. Ayrıca, taksitli alışverişler de kampanyaya dahil edilerek kazanma şansınızı arttıracak.

Migros Temmuz Kampanyası Hangi Mağazalarda Geçerli?

Kampanyadan yararlanabileceğiniz mağazalar şunlardır:

Migros

5M Migros

Migrosjet

Macrocenter

Mion

Migros Sanal Market

Migros Ekstra

Migros Hemen

Macroonline

Miononline

Tazedirekt

Kampanya Tarihleri

Kampanya, 1 Temmuz 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Ayrıca, kazanılmış bonuslar 1 Temmuz 2025 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında kullanılabilir. Belirtilen tarih aralığında kazandığınız Money bonusları, 31 Ağustos 2025’e kadar kullanmazsanız, 1 Eylül’de bu bonuslar hesabınızdan geri alınacaktır.