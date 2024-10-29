Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılını Kutladı

Mihriban Aliyeva'dan Anlamlı Kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101. yılını kutladı. Sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımla bu özel günü kutladı.

Paylaşımda Duygulandıran İfadeler

Mihriban Aliyeva, paylaşımında Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğraf kullanarak, "Türkiye halkının ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Azerbaycan - Türkiye birliği ve kardeşliği ebedi ve sarsılmaz olsun." ifadelerini kullandı.