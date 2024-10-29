DOLAR
34,29 0,04%
EURO
37,04 0,09%
ALTIN
3.044,13 -0,7%
BITCOIN
2.460.364,42 -3,12%

Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılını Kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye'nin 101. yılını sosyal medya üzerinden kutladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:00
Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılını Kutladı

Mihriban Aliyeva'dan Anlamlı Kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101. yılını kutladı. Sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımla bu özel günü kutladı.

Paylaşımda Duygulandıran İfadeler

Mihriban Aliyeva, paylaşımında Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğraf kullanarak, "Türkiye halkının ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Azerbaycan - Türkiye birliği ve kardeşliği ebedi ve sarsılmaz olsun." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
2
İstanbul Gökyüzünde SOLOTÜRK'ten Cumhuriyet Bayramı Gösterisi
3
Yamaç Paraşütçülerinden Cumhuriyet'e Özel Uçuş
4
Elazığ Kent Müzesi Resmi Açılışı Gerçekleşti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Başarılarını Açıkladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Mesajı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek