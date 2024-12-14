Mikati: İsrail, Lübnan'ı Bölgesel Güçlerin Savaştığı Bir Alan Haline Getirdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bir savaş alanına dönüştüğünü açıkladı. Roma’da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni öncülüğündeki İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisinin geleneksel etkinliğinde yaptığı konuşmada, Lübnan'ın güneyinin işgal altında olduğuna dikkat çekti.

Mikati, İtalya ile Lübnan arasındaki ilişkilere de vurgu yaparak, bu ilişkilerin tarih, kültür ve karşılıklı saygıya dayandığını belirtti. İki ülke arasındaki ticari ortaklığa dikkat çeken Mikati, İtalya'nın BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) desteklemesine dair önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca, İsrail'in UNIFIL’ın İtalyan birliğine yönelik saldırısını hatırlattı.

Mikati, Orta Doğu'da Sykes-Picot anlaşmasını etkileyebilecek siyasi değişimlerin meydana geldiğini belirtti. İsrail'in kurulmasının Lübnan üzerindeki etkilerini dile getiren Mikati, bu durumun ülkede Filistinli mültecilerin akışına neden olduğunu ifade etti.

Suriye’deki gelişmelere ilişkin de görüş bildiren Başbakan, ‘Suriyelilerin anavatanlarına dönüşünün en iyi çözüm’ olduğunu savundu. Mikati, uluslararası toplumun, özellikle Avrupa'nın, Suriye'deki güvenli bölgelerde erken kurtarma çalışmalarına katılarak Suriyelilerin dönüşüne yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin yasa dışı göçü önlemek için Avrupa ile işbirliği yaptığını belirten Mikati, Lübnan ve İtalya'nın ortak endişeleri bulunduğunu ve Akdeniz bölgesinin güvenliğini sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Son olarak, Mikati, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının, Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından başladığını hatırlatarak, bu saldırıların ülkede yarattığı can kayıplarını ve maddi zararı dile getirdi.