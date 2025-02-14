Mikonos Adası'nda Denizin Suyu Çekildi: Sakinler Endişeli

Mikonos Adası'nda Deniz Suyunun Çekilmesi

Ege Denizi'nde yer alan Mikonos Adası'nda deniz suyunun birkaç metre çekilmesi, bölgedeki sakinlerde endişelere yol açtı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde yaşanan bu durum ada halkı arasında kaygı oluşturdu.

Endişeler ve Uzman Görüşleri

Ada sakinleri, deniz suyundaki bu çekilmenin Ege Denizi'nde son haftalarda meydana gelen sismik hareketlilikle ilişkili olabileceği düşüncesindeler. Ancak uzmanlar, bu durumun sismik hareketlilikle değil, ayın konumuyla ilgili olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Sabit değişimlerin kaydedildiği bu olay, gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oluyor.