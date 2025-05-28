Milan Radisics'in 'Ayak İzlerimiz' Sergisi Tekirdağ'da Sanatseverlerle Buluştu

Milan Radisics’in ‘Ayak İzlerimiz’ Sergisi Açıldı

Tekirdağ, Macar fotoğrafçı Milan Radisics’in su yollarını belgelediği fotoğraflardan oluşan “Ayak İzlerimiz” sergisine ev sahipliği yapıyor. 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında düzenlenen bu sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Su Yollarının Değişimi

Sergide, Radisics’in Türkiye’de çektiği su yolları ve su kaynaklarını yansıtan 20 fotoğraf sergileniyor. Bu eserler, dünya genelindeki su kaynaklarındaki değişimi gözler önüne seriyor.

Önemli Açıklamalar

Serginin açılışında bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye ile Macaristan arasında köklü bir dostluk ilişkisi olduğunu belirtti. Soytürk, su kıtlığının küresel bir problem olduğuna dikkat çekerek, "Bu sergi, su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturması açısından oldukça anlamlı" dedi.

Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de Tekirdağ’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok anlamlı bir sergi açıyoruz. Sayın Radisics’i çevresel duyarlılığı ve sanatsal katkıları için kutluyorum" şeklinde konuştu.

Serginin Süresi ve Detaylar

Milan Radisics, eserlerinin Tekirdağ’da sergilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sergi bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

Macar fotoğrafçı Milan Radisics’in su yollarını belgelediği fotoğraflardan oluşan “Ayak İzlerimiz” sergisi, Tekirdağ’da sanatseverlerle buluştu.

Macar fotoğrafçı Milan Radisics’in su yollarını belgelediği fotoğraflardan oluşan “Ayak İzlerimiz” sergisi, Tekirdağ’da sanatseverlerle buluştu.