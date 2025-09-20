Milano'da 'Buğday Tanesi'ne Uluslararası En İyi Film Ödülü

AK Parti'li Serkan Bayram'ın yaşamını anlatan 'Buğday Tanesi', Milano Independent Film Festival'de uluslararası en iyi film ödülünü aldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:05
Milano'da 'Buğday Tanesi' Uluslararası En İyi Film Seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu eden film 'Buğday Tanesi' / 'A Piece of Grain', Milano'da düzenlenen Milano Independent Film Festival'de uluslararası en iyi film ödülüne layık görüldü.

Film, uğrayacağı kazada uğrayacağı değil—özür dilerim, orijinal metinde geçen ifadeye sadık kalarak: uğrayarak değil—uğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın yaşam öyküsünü ekrana taşıyor.

Bayram'dan teşekkür mesajı

Serkan Bayram sosyal medya hesabından filme ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milano Independent Film Festival'de 'A Piece of Grain / Buğday Tanesi' filmimiz, uluslararası en iyi film ödülüne layık görüldü. Sanatın ve sinemanın gücüyle, barışın, umudun ve engelsiz bir dünyanın mümkün olduğunu göstermek için çıktığımız bu yolculukta emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödül, sadece bana değil ülkemize, engellilere, gençlere ve hayallerine inanan herkese armağan olsun."

